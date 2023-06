V priebehu piatich rokov sa až 17-krát ocitla v nemocnici. Moniku Hilmerovú totiž v detstve poriadne potrápil zápal pľúc. „Moji rodičia si so mnou po tejto stránke „užili“. Neustále sa mi choroba vracala,“ prezradila Monika. V podstate bola do svojich piatich rokov viac u doktorov, než doma. „Chodievala som aj na liečenia do Tatier,“ spomína si rodáčka z Bratislavy, ktorej svieži a čistý horský vzduch vždy pomohol.

Po návrate domov sa však zápal pľúc vrátil. A aké mala príznaky? Také, aké sú pre zápal pľúc typické: kašeľ, horúčka, ktorá často sa objaví náhle a s triaškou, vykašliavanie hlienov, bolesti na hrudníku… Našťastie, Monika sa z tohto začarovaného kruhu dostala a lekári ju vyliečili. Aj keď to trvalo nekonečne dlhý čas...

Jej rodičia boli z toho veľmi vyčerpaní. „Stále so mnou utekali na pohotovosť, ale zvládli to a ďakujem im doteraz za ich starostlivosť,“ vraví populárna herečka, ktorá v tom období pojedla toľko antibiotík, koľko množstvo ľudí neužije ani za celý život. No od svojich piatich rokov ju už tá „pliaga“ nedostala!