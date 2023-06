Nikto by si nepomyslel, že navonok bežná bolesť chrbta bude predzvesťou náhlej smrti talentovaného umelca Daniela Heribana. Ostali po ňom traja synovia a milujúca manželka. Kamila Heribanová sa zviditeľnila v ostatných mesiacoch, keď prijala ponuku účinkovať v seriáli Mama na prenájom. Mnohí sa pýtali, kde sa táto skvelá herečka dovtedy skrývala. Kamila svoj čas naplno obetovala rodine a Dano sa staral o to, aby im nič nechýbalo. Keď chlapci podrástli, vhupla do seriálových vôd aj ona. Úspech na obrazovke sa dostavil okamžite. Heriban na sklonku života stihol urobiť dôležité rozhodnutie. Predvlani opustil činohru SND, aby sa viac venoval svojim blízkym a vlastným projektom. Minulý rok vydal veľmi osobný album O2H, teda Odvaha. V textoch nešetril dojímavými slovami, o ktorých napísal aj časopis Šarm. „Keby bolo možné, tak dýcham za vás, obslúžim pľúca rovno tri naraz, aj tvoje, láska, v poradí štvrté, rozdelím vlastné na štyri štvrte,“ spieval mysliac na svoje tri deti a manželku Kamilu. „Tak veľmi som sa o teba bál, láska, že mi zmizneš po prúde a Boh mi ťa odfúkne ako šál a žiadne zajtra nebude,“ spieva v songu nebohý umelec nevediac, že už žiadne spoločné zajtra dvojici a milovanej rodine dopriate skutočne nepríde. Napokon zmizol on svojej láske...

Heribanovci sa zoznámili v roku 2013 v Slovenskom komornom divadle v Martine. Dano si po náročných skúškach v partnerských zväzkoch uvedomil, že o desať rokov mladšia ryšavka je tá pravá. „Nikto z nás nemá recept na to, ako a s kým má žiť. Ale zase toľko času na tomto svete nemáme, aby sme lietali z kvetu na kvet a hazardovali. Každý hľadá balans, ako nachádzať všetko v jednej osobe a byť šťastný. Mám pocit, že som ho zavetril, a dúfam, že to bude navždy,“ povedal pred rokmi v rozhovore. Súzvuk ich duší aj po rokoch súžitia priznala v nedávnom rozhovore pre Báječnú ženu aj Kamila. „Páči sa mi na ňom, že sa nehanbí za svoje pocity a nebojí sa ozvučiť ani tie najvnútornešie myšlienky a prejavy lásky, čo niektorí chlapi vôbec nerobia... Zároveň je veľmi zodpovedný, férový, priamy, inteligentný, starostlivý, čestný a fakt vtipný. Rozosmiať ma vie kedykoľvek, ale keď mi je zle, ponúkne mi rameno,“ vyznala sa herečka na adresu otca svojich detí, ktorý vedel oceniť obetavosť žien pre rodinu. Na profile Dana Heribana ostala posledná fotka šťastných a bezstarostných manželov. Je na nej šálka, ktorej dominuje pena v tvare srdiečka. „George a Columbine a zamilovaná káva,“ znie komentár. O pár dní už bolo všetko inak. Dano Heriban, ktorý odišiel priskoro, sa bude už len zhora pozerať na to, ako sa s ním lúči milovaná žena, deti, rodičia, dve sestry, priatelia, fanúšikovia...