Trápenie Michaela Douglasa: nebudete veriť, čo spôsobilo rakovinu u svetoznámeho herca

Pôvodne sa hovorilo, že má rakovinu hrtana, ale zvodca Michael to neskôr upresnil. Išlo o rakovinu jazyka vo štvrtom štádiu, a nedostal ju ani z alkoholu, ani z fajčenia, čo sú okrem žien ďalšie najobľúbenejšie neresti, ktorým sa venoval. „Bol to vírus HPV, pohlavne prenosná choroba, ktorá spôsobuje rakovinu,“ priznal americký herec a bez servítky dodal aj to, že tento vírus chytil počas orálneho sexu, ktorý s radosťou prijímal i poskytoval. To bolo v roku 2010 a zdá sa, že Michael je odvtedy v dobrej kondícii. Skvelý herec svojou úprimnosťou otvoril veľmi dôležitú tému prevencie proti vírusu HPV, ktorý spôsobuje nielen (skoro všetky) prípady rakoviny krčka maternice, ale aj mnohé fatálne mužské diagnózy.

5 faktov o HPV, ktoré zachraňujú život (a málokto o nich vie)

1. HPV je natoľko bežné, že ho máte (alebo ste mali) aj vy

HPV alias ľudský papilomavírus je úplne bežný vírus, ktorý sa prenáša najčastejšie pohlavným stykom (vaginálnym, orálnym, análnym). Počas života sa s ním stretne vyše 80 % z nás a nemusí mať vôbec žiadne príznaky. U niekoho HPV vymizne, u niekoho môže roky pretrvávať a až po dlhšom čase prepuknúť do vážnej diagnózy. Poznáme okolo 150 typov HPV, nebezpečné sú onkogénne typy, ktoré môžu vyústiť do rakoviny. Okrem rakoviny krčka maternice HPV spôsobuje aj rakovinu vulvy, vagíny, či penisu a ďalšie nebezpečné diagnózy.

2. Ale ja som verná!

Ak by sme chceli zavtipkovať, mohli by sme sa spýtať, je aj váš partner? Faktom je, že HPV nesúvisí s počtom sexuálnych partnerov. Úplne stačí jeden. Preto musíme dbať na prevenciu a urobiť pre seba všetko. To znamená chodiť k svojmu gynekológovi/gynekologičke pravidelne na bezbolestný cytologický ster, ktorý je otázkou pár minút. Nechať sa zaočkovať proti HPV, lebo dnes je rakovina krčka maternice JEDINOU rakovinou, ktorej sa dá predísť očkovaním. Žiadať pre seba viac: napríklad moderné genotypizačné testy, ktoré pracujú na báze DNA. Jana Pifflová Španková, prezidentka NIE RAKOVINE vysvetľuje: „Inovatívny HPV DNA test u nás nie je hradený z poistenia, no dokáže vylúčiť možné ochorenie na tri až päť rokov.“

3. Deti vám zaočkujú proti HPV bezplatne

Očkovanie detí je alfa a omega, odborníci vravia, že ak by sme zaočkovali všetky, úplne by sme dokázali zlikvidovať zákernú rakovinu krčka maternice. Z hľadiska imunity je najúčinnejšie očkovať 12 ročné deti, ešte pred začiatkom sexuálneho života. Preto sú vakcíny proti HPV plne hradené zo zdravotného poistenia pre 12-ročné deti- pre dievčatá ako aj chlapcov. „Odporúčam očkovanie proti HPV všetkým svojim detským pacientom,“ potvrdzuje aj pediatrička a imunologička, MUDr. Zuzana Podmanická. Zaočkovanosť chlapcov proti HPV vírusu však dlhodobo zaostáva za dievčatami vo všetkých regiónoch Slovenska. Takmer polovica okresov ju má pod hranicou 10 percent. Spýtajte sa svojho pediatra a neodkladajte to. Využite možnosť plnej úhrady vakcíny a dajte svojim deťom ten najlepší vklad do života.

4. Na vakcínu nikdy nie je neskoro

HPV vyústilo do rakoviny aj u tenistky Martiny Navrátilovej. Rakovinu hrdla aj prsníka zdolala a tento rok potvrdila vyliečenie. Marcia Gross, červenovláska známa zo Zúfalých manželiek, trpí kvôli HPV rakovinou konečníka. Dnes šíria povedomie o HPV a keby mohli vrátiť čas, nepochybne by sa dali zaočkovať. Pretože na vakcínu nikdy nie je neskoro, profitujeme z nej aj ako dospelí. Ak je aj človek infikovaný istým typom HPV, stále môže profitovať z ochrany proti ostatným typom. Alebo ho môže očkovanie ochrániť pred reinfekciou. HPV sa dokonca môže preniesť pri pôrode na bábätko! Vakcína je bezpečná a vhodná aj pre ženy po konizácii, pretože chráni proti ďalším typom HPV a znižuje alebo zmierňuje riziko recidívy ochorenia. Ani problémy so zníženou imunitou väčšinou nebránia v očkovaní proti HPV. Nedávno si túto vakcínu na narodeniny darovala aj úradujúca Miss Slovensko Daniela Vojtasová. „Zdravie je moja prvoradá priorita a keďže som nebola očkovaná počas dospievania, rozhodla som sa pre prevenciu tento rok.“

5. Muži, na slovíčko

O tých malých sa, veríme, postarajú ich milujúce maminy. A tým starším môže vnuknúť myšlienku milujúca partnerka, alebo aj ten Michael Douglas! Bez mužov to totiž nezvládneme. HPV sa týka rovnako žien i mužov a veru, častejšími prenášačmi HPV vírusu na svoje partnerky či partnerov sú muži. Napríklad moderátorka Lenka Šóošová, ako mama dvoch synov, je rozhodnutá dať ich zaočkovať: „Miera zaočkovanosti u nás nie je bohužiaľ veľká. Chcem povzbudiť aj ďalších rodičov - neodkladajte to. A najmä rodičia 12 ročných detí - využite možnosť plnej úhrady vakcíny a vyhľadajte ambulanciu pediatra čo najskôr.“

Chcete vedieť o HPV viac? Váhate, či je vakcína aj pre vás? Potrebujete bližšie informácie o prevencii, alebo bezplatnom očkovaní detí? Združenie NIE RAKOVINE dlhodobo obhajuje práva onkologických pacientov a spolupracuje so špičkovými odborníkmi. Komplexné info o téme nájdete na www.nierakovine.sk alebo bezplatnej infolinke 0800 800 183