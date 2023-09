Ako sa udržiavam fit

Mojou prácou. Každé ráno natáčam a mám tréning, ten je dostačujúci, aby bolo moje telo v dobrej kondícii, a k tomu si občas prihadzujem aj iný šport ako relax. Vo forme sa udržujem aj vďaka stravovaniu, otužovaniu a snažím sa meditovať. Myslím pozitívne a nemyslím tým to, že som „slniečkar“ a že je všetko dokonalé. Aj ja sa dostanem do stresových situácií, ale snažím sa veci vnímať krajšie a lepšie. Že ten pohár je skôr poloplný ako poloprázdny.

Čo ma nabíja energiou a odbúrava stres

Moja práca. Keď mi ľudia vravia, že im pomáham a mením ich životy k lepšiemu. Zároveň šport, keď si idem zabehať do prírody, som preč od všetkých materiálnych vecí. Zo všetkého najradšej mám hocičo spojené s vodou, pretože milujem vodu a hory. Stres odbúravam dobrým filmom a prírodou, potápaním, to zbožňujem, lebo vtedy všetko stíchne. Hlavu vypnem aj pri manuálnej práci, keď niečo skladám. A teraz si veľmi „fičím“ na nakupovaní vecí do štúdia – ako svetlá, dymostroj, kamera – to je pre mňa perfektný „odbúravač“ stresu.

Jany Landl Zdroj: Instagram.com/@janylandl

Najväčšia životná výzva

Aby som zladil päť pre mňa dôležitých faktorov v živote. A to je zabezpečenie celej mojej rodiny, venovať im dostatok času, aby som tu pre nich bol v každej situácii. Potom mať rozvinutý biznis a prácu, ktorá ma napĺňa, aby bola mojím životným poslaním a prosperoval som v nej. Ďalej venovať sa priateľom, upevňovať vzťahy. Venovať sa vzdelávaniu, čítať knihy, učiť sa nový jazyk, jednoducho neustále sa niekam posúvať. Samozrejme, venovať sa sebe a svojim koníčkom. Zladiť týchto päť vecí, aby som vo všetkých bol dobrý, zvládal načasovanie a urobil si harmonogram dňa, týždňa, roku. Aby som bol skvelý manžel, partner, otec, priateľ, dobrý biznismen, úspešný človek, mentor, ktorý je vzdelaný, stále napreduje, ukazuje správny smer, je so sebou vyrovnaný, lebo venuje dostatok času aj sebe.

Ako sa stravujem

Som veľký vyznávač vegánstva. Táto strava mi vyhovuje, mám viac energie, viac vládzem, cítim sa lepšie a dobre mitrávi. Mnoho ľudí sa ma pýta, ako to všetko zvládam, ale myslím, že 80 percent je moja strava. Chcem sa cítiť zdravo. Zároveň vyhľadávam bezlepkové potraviny a neprejedám sa. Stravujem sa trikrát denne, dodržiavam prerušovaný pôst, teda 16 hodín nejem, osem hodín jem a ide mi to už prirodzene. Doprajem si aj sladké alebo vegánsku pizzu, niekedy je bezlepková, inokedy je lepková.

Čo mám na športe najradšej

Pocit po tréningu, keď sa vyplavujú endorfíny, pri rekreačnom športe je to najkrajšie. Pri profesionálnom, lebo aj tým som si prešiel, sú vzostupy a pády. Prehra ťa naučí, že musíš makať a nie je všetko samozrejmosť. Výhra zasa, že za každou tvrdou prácou je aj super výsledok. To je aj v živote – keď sa nám do niečoho nechce, ale napriek tomu to urobíme a zvládneme, máme pocit šťastia. Šport mi dáva super priateľov, komunitu ľudí, ktorí zdieľajú spoločné názory. Je to môj životný zmysel a cesta, neviem si predstaviť život bez športu. Šport človeka učí pokore, pretože ak nemáš natrénované, šport ti to vráti, nedá sa oklamať, šport nie je ako škola, že to opíšeš. Aby si niečo dosiahol, musíš na tom skutočne tvrdo pracovať.