Keď príde na svet dieťa, je to radostná udalosť. Najväčšiu radosť z toho majú hlavne rodičia a tá je o to väčšia, ak je bábätko vymodlené a dlho sa páru nedarilo dieťatko splodiť. To je v dnešnej dobe, bohužiaľ, čoraz častejšia realita. Toto je aj prípad Jakuba Zitrona Ťapáka, tanečníka, stand-up komika a moderátora, ktorý s priateľkou Saškou tvoria pár už niekoľko rokov a rozhodli sa, že svoj vzťah chcú posunúť na ďalší level. Chceli byť rodičmi. Jakub však nedávno v podcaste SNAMI odhalil trinástu komnatu a prezradil, že pri splodení dcérky vyhľadali odbornú pomoc.

Jakub Ťapák s priateľkou Alexandrou Zdroj: EMIL VAŠKO

"Bolo to plánované, dlho sme sa snažili, aj sa nedarilo," prekvapil úprimnosťou Jakub, ktorý sa s partnerkou rozhodli zájsť na kliniku zaoberajúcu sa problémami s reprodukciou. "Zamiesili to tam za nás. Nie je to umelé, je to asistované oplodnenie. Je to vlastne, že ty sa urobíš do skúmavky alebo do niečoho, vyrátajú z partnerkinej krvi, kedy presne má to okno, lebo to je niekedy 20 minút, niekedy je to hodina,“ opísal detaily dnes už šťastný otec dievčatka.

Ako sám povedal, k zákroku došlo v presne vypočítanom čase, kedy Sašku asistovane oplodnili. Predtým však Jakub podstúpil čosi, z čoho mal trápne aj smiešne pocity. Hádate správne, musel odovzdať vzorku spermií. Odobral sa teda do miestnosti s hanbatými obrázkami. "Tam si sám. Je vidno, že tú miestnosť navrhovala žena, lebo tam sú normálne sviečky, prítmie, krásne fotky sú tam. Máš tam niekoľko možností, ako sa urobíš - sú tam časopisy, sú tam tri také pekné fotky, také akty, je tam telka s internetom,“ vysvetlil v podcaste ako prebieha odovzdanie vzorky a dodal, že radšej pomohol vlastným mobilom. Určite to pre dvojicu nebola ľahká cesta a veľa o tom predtým diskutovali, no stálo to za to. Dnes sa tešia z rozkošného okatého dievčatka. Zároveň vzdávame Jakubovi obdiv, že nabral odvahu a otvorene sa rozhovoril o tak citlivej téme. Možno práve týmto dodá nádej párom, ktoré sú na tom podobne ako on so Saškou.