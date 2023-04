Streda večer opäť patrila na Markíze zábave a šou 2 na 1, kde bol tentoraz, po niekoľkonásobnom presviedčaní, hosťom herec, moderátor a zabávač Michal Hudák. Ako prezradili jeho blízki, Michal si potrpí na pripravenosť a aj o improvizácii tvrdí, že najlepšia je tá pripravená. Tentoraz však nebol pripravený absolútne na nič a nestíhal sa čudovať, čo sa mu v šou deje. Hneď prvým prekvapením bolo, že mal začiatok šou odmoderovať práve on sám.

Michal Hudák takto uviedol začiatok relácie. Zdroj: TV Markíza

Neskôr ho poriadne prekvapila brána, v ktorej prezentoval svoj hlas a ako hosť ho prišla pozdraviť a podporiť jeho kamarátka Lucie Bílá. S ňou si zaspieval jej skladbu Láska je láska. Obrovskou šokovou terapiou bola pre Michala skrytá kamera, ktorou ho nachytali a vlastne takto privítali v šou. Na jednej akcii to totiž vyzeralo tak, že rozbil výrobky za niekoľko tisíc eur a musel by to zaplatiť. Spočiatku sa poriadne zľakol, no napokon sa nedal a vehementne tvrdil, že toto musí byť fór, keďže na akcii bol prítomný aj Dano Dangl.

S Luckou Bílou si zaspieval jej skladbu Láska je láska. Zdroj: TV Markíza

Ako býva v tejto šou zvykom, opäť Dano s Adelou oslovili rodinu a priateľov hlavného hosťa, ktorí na neho čo-to prezradili. Napríklad to, že Michal Hudák neskutočne rád varí a na chlapa dosť netradične zavára. Nie však bežné džemy či kompóty. Nájdete u neho džem z kumquatu, melónovej šupky, nakladané klíčky medvedieho cesnaku. Hotové výrobky potom darúva priateľom, ale pozor. Fľašku mu musia vždy vrátiť. Nuž a medzi tými, ktorí bonzovali na Michala, nechýbali jeho dvaja synovia a dcéra. Najstarší syn Šimon, ktorý je už ženatý, podobu s otcom rozhodne nezaprie. Je to celý tato! Na obrazovku dotiahli aj jeho prostredné dieťa - dcéru Evku, ktorá vyrástla do krásy. Je z nej skutočne kočka. A aj v jej tvári badať Michalove črty. Do tretice nechýbal ani najmladší Hugo, ktorého má Michal so súčasnou partnerkou Deniskou a veruže ten potmehúdsky výraz zdedil najmladší Hudák po známom otcovi.