Can Yaman aktuálne hrá v talianskom krimi seriáli na Prime Love s názvom Barvy Palerma, v origináli Viola come il mare. Partnerku mu robí bývala Miss Talianska 37-ročná Francesca Chillemi.

Randil aj s talianskou playmate

Can ale predtým stihol toho oveľa viac. Po presťahovaní do Talianska, kde nakrúca viacero projektov sa špekulovalo, kto bude jeho vyvolená. Potom priznal vzťah k playmate, ale aktuálne športovej redaktorke Dilette Leotti. Ich vzťah netrval dlho, hoci ju Can požiadal o ruku a to už po niekoľkomesačnom vzťahu. Diletta sa vyjadrila, že po zasnúbení na ňu Can tlačil so svadbou a jednoducho to nezvládla. Can ale musel byť veľmi zaľúbený, obaja na sociálnych sieťach zdieľali svoje fotografie. Dnes je všetko minulosťou.