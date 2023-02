Verejnoprávna televízia zlanárila na svoje obrazovky doslova hviezdu od hrncov. Peter Duranský je jediný Slovák, ktorý získal michelinskú hviezdu. Aktuálne je moderátorom šou Pravidlá mojej ženy, ktorá sa vysiela v nedeľu podvečer na Jednotke. Peter nám prezradil čo-to o šou, o sebe, ale aj o tom, čo by rád priniesol na Slovensko.

Peter, prezraďte, ako ste sa dostali k vareniu? Kedy sa u vás objavila túžba variť?

Tá túžba sa objavila asi okolo veku 15 rokov. V tom čase som si pri rozhodovaní, akú odbornú školu si vyberiem, vybral s pomocou rodičov kuchárčinu. Počas školy som začal praxovať v klasickej jedálenskej reštaurácii a asi po dvoch mesiacoch som začal praxovať v bratislavskej reštaurácii Lemonde. A tam sa to tak nejako celé zlomilo, začal som objavovať tie zaujímavé časti kuchárskeho umenia. (Úsmev.) Keď som tam prišiel, bolo to veľmi zaujímavé. Práve v tejto reštaurácii som zistil, že kuchárske umenie môže byť skutočne umenie. Na gastronómii je veľmi fascinujúce to, že dáva možnosť veľa cestovať a spoznávať nové kultúry, nových ľudí, nové znalosti.

Čiže to, čo vás baví najviac na varení, je možno aj to, čo ste teraz spomenuli?

Áno. Rozhodne je, pretože veľmi rád objavujem nové veci a keď už ich objavím, tak ich rád prispôsobujem sám sebe, snažím sa na nich pracovať, aby boli čo najlepšie.

Bola vaša kariérna cesta veľmi náročná?

Všetko sa deje pre niečo, ale musí tomu ísť človek aj naproti. Myslím si, že všetky plody svojich úspechov, ktoré som pozbieral, som si naozaj vydrel. Strávil som pri tom kvantum práce, aj kvantum času. A môžem povedať, že sám na seba sa môžem pozrieť do zrkadla a povedať si, že aj keď to bolo veľmi fyzicky aj psychicky náročné, stálo to za to. Je to také zadosťučinenie.