Známu modelku a podnikateľku Romanu spolu s mladšou sestrou Chantal, ktorá je profesionálnou tenistkou, čakajú ťažké chvíle. Ešte neodoznela bolesť zo straty mamy Soni Dúbravskej a o pár dní pochovajú aj svojho otecka Romana. Podľa parte, ktoré zverejnila Chantal, odišiel náhle po krátkej chorobe. Mladšia zo sestier venovala mužovi svojho života krásne slová na rozlúčku, o čom napísal aj časopis Život.

"Oci, dal si nám všetko, čo si len mohol. Je preto ťažké písať tieto riadky a nájsť slová, ktoré by vyjadrili obrovskú lásku a bolesť, ktorú si zanechal navždy v našich srdciach," napísala Chantal na sociálnej sieti. "Od malička si ma viedol k športu, ktorému sme spoločne obetovali tak strašne veľa. Aj keď som často nechápala, prečo to robíme, vždy si mi odpovedal, keď budeš staršia, pochopíš. Dnes už presne viem, čo si mal vtedy na mysli. Túto fotku, si tu preto navždy nechávam ako poctu pre teba a preto, čo všetko si dokázal obetovať, pre sny a šťastie svojich detí." Chantal na čiernobielej fotke pózuje s trofejou v ruke a v objatí so svojím najväčším fanúšikom - ocinom.

Na sociálnej sieti si naňho zaspomínala aj staršia dcéra Romana s dcérkou Sárou, ktorá oslávila 11. narodeniny. "Rada by som sa s tebou tešila a oslavovala ako minulý rok na tejto fotke aj s dedom Romanom, no bohužiaľ moju radosť z teba strieda smútok z jeho náhlej straty. Straty nášho milovaného “deda” Romana, ktorý nechýbal na žiadnej tvojej oslave a zabával nás vždy svojimi vtipmi a srandičkami. Preto ti dnes, dievčatko moje, želám nech sa ti v živote plnia tvoje sny, si štastná a milovaná, no úplne najviac zo všetkého ti želám zdravie," napísala zronená Romana.