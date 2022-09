V TÝCHTO šatách vyzerá ERIKA KANDRÁČOVÁ ako romantická VÍLA: OCH, a ten OSÍ DRIEK čo má...

Manželka Ondreja Kandráča je prirodzene krásna žena, o tom niet pochýb. Mohla by si na seba natiahnuť aj vrece a vyzerala by neskutočne... No Erika dobre vie, čo jej pristane a týmito šatami to opäť dokázala...