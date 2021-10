Moderátorská stálica Soňa Müllerová rúca všetky stereotypy o tom, že žena v rokoch sa musí obliekať iba do tmavých farieb, byť utiahnutá, nenosiť nič výrazné... o sledovaní módnych trendov nehovoriac. „Rada sa pekne obliekam a rada dobre vyzerám, ako každá žena, to je všetko. Trendy sú však jedna vec, ale treba si z nich si zobrať len to, čo vám pasuje. V každom štýle sa dá nájsť niečo,“ povedala nedávno pre Šarm.

Na otázku, ako dobre vyzerať aj po päťdesiatke, ďalej odpovedá: "Najdôležitejšie je prijať sa taká, aká ste, s nedostatkami aj rokmi." S názormi v hlave jasne upratanými tak neváhala na Instagrame ukázať svoju pleť bez štipky mejkapu. Súčasťou postu je inšpiratívny citát fashion majsterky Coco Chanel: "Krása sa začína v okamihu, keď sa rozhodneš byť sama sebou." Na prvý pohľad sympatická vec - pre niektoré moderátorkine sledovateľky hotová "príšernosť"! Článok pokračuje na ďalšej strane.