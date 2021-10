Niekdajší hokejový obranca pristúpil k radikálnej zmene imidžu. A ako inak - urobil to pre dcéru! „One time. Next time. Obrovská výhoda je, že nepichám malinkú, keď ju neustále cmučkám,“ napísal hokejový expert a otec rozkošnej Viktórie k sérii fotiek "pred a po". Ak si myslíte, že oholením strniska príbeh končí, mýlite sa. Boris totiž o pár hodín pridal ďalší snímok s týmto veselým popiskom: „Jednoduchý krok k modernému účesu. Čakajú ma dlhé vlasy, lebo keď vidím, ako sa malinká vyžíva v ich ťahaní, srdce by mi nedovolilo sa dať ostrihať...“