Nádherná a noblesná prvá dáma slovenského herectva vie svoje a v úprimnom rozhovore pre Madam EVU prezrádza, prečo nikdy nepodstúpila žiadny estetický zákrok. Úžasná Milka Vášáryová je dôkazom toho, že sa dá starnúť s gráciou a vznešene. Treba mať len - ako ona hovorí - pevné nervy a vydržať. Ale aj tak je obdivuhodné, že ako herečka a krásna žena odolala všetkým zákrokom a vylepšeniam. Ako sa jej to podarilo?

"Nevidím na to dôvod. A to by som prišla domov a mala by som miesto pŕs dve lopty, ktoré by mal môj muž potom rád? Toto by som nikomu neurobila," smeje sa v rozhovore, ktorý poskytla najnovšej Madam Eve.

"Alebo žeby ma moje vnúčatá nespoznali, lebo budem chodiť celá opuchnutá a potom mi zrazu tu vyjde nejaká hrča, tam vyjde nejaká hrča… Tie zákroky sú všetky veľmi dobré a užitočné, keď má niekto naozaj zdravotný problém a potrebuje pomoc. No ak existuje najväčší nepriateľ týchto vecí, tak je to kamera. Nič tak neodhalí všetky vaše hrôzy, ktoré máte v tvári natiahnuté, vstreknuté, ako kamera. Fotka, to je niečo iné, postavím sa, nasvietia ma a som prenádherná. Potom však nemôžem ísť nikdy pred kameru, kde nie je dobré svetlo, sníma sa rýchlo, zo všelijakých uhlov a tak ďalej. Tak či tak, staroba sa nedá oklamať," hovorí naša slovenská diva (80!), ktorá inšpiruje mnohé generácie žien. Nielen svojim hereckým umením, ale aj zjavom a prístupom k nemu

