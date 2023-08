Slovensko zasiahla smutná správa. Navždy nás opustila jedna z najobľúbenejších a najpopulárnejších osobností súčasnosti. Spoluzakladateľ legendárnej skupiny Elán Vašo Patejdl zomrel po náhlej a ťažkej chorobe. Mal 68 rokov. Informovala o tom samotná kapela v sobotu 19. augusta na sociálnej sieti.

Najbližší vedeli o ťažkej chorobe, s ktorou bojoval. Podľa nich o tom, že koniec sa blíži, si legendárny muzikant uvedomoval, informuje PLUS 7 DNÍ. Ešte v piatok komunikoval s blízkym kamarátom. "Ahoj, Osky, je so mnou zle, umieram..." povedal muzikológovi Oskarovi Lehotskému.

Vašo Patejdl Zdroj: JULIUS DUBRAVAY

Práve on na sociálnu sieť napísal dojímavé vyznanie. Prezradil, že Patejdl sa krátko pred svojou smrťou ešte stihol rozlúčiť s kamarátmi a kolegami. "Keď si mi včera na obed zatelefonoval s týmito slovami, aby si sa so mnou navždy rozlúčil, nechcel som tomu uveriť. Dúfal som, že je to len nejaký omyl a že to napokon bude dobré! Však ešte pred tromi týždňami si vystupoval z môjho auta na bratislavskej Hlavnej stanici a lúčili sme sa s tým, že o týždeň sa na tom istom mieste obligátne stretneme znovu. Nikomu v tej chvíli ani len nenapadlo, že sa vidíme naposledy. Pred tromi mesiacmi si ma svojim pražským známym predstavil ako jedného zo svojich najlepších kamarátov. Bolo mi nesmiernou cťou, Vašo! Z celého srdca Ti ďakujem za všetko! Za naše pekné blízke kamarátstvo, za každú chvíľu, ktorú som s Tebou mohol tráviť, rozprávať sa o čomkoľvek."

Premiéra muzikálu "Voda (a krv) nad vodou" v divadle Nová Scéna v Bratislave. Na snímke Václav "Vašo" Patejdl. Zdroj: EMIL VAŠKO

"Nesmierne som Ti vďačný najmä za všetko to úžasné, čo si pre hudbu nielen v našich zemepisných končinách za celý svoj život dokázal spraviť a za tú nekonečnú radosť a pôžitok z hudby, čo si celé desaťročia rozdával obrovskému množstvu ľudí. Bol si skvelý človek, priateľ a úžasná osobnosť, na ktorú budú v najlepšom spomínať celé generácie. Bol si NÁŠ VAŠO! Neostáva po Tebe ticho, len obrovské prázdno. Veľmi budeš chýbať. Odpočívaj v pokoji, kamarát!!!" odkázal Oskar zosnulému svojmu kamarátovi do neba.

Vašo Patejdl Zdroj: Emil Vasko

Jano Baláž vedel o jeho ťažkom stave

Dlhoročný člen skupiny Elán, gitarista, spevák a skladateľ Ján Baláž hľadal veľmi ťažko slová, a preto si v rozhovore pre TASR pomohol parafrázou prvých slov z kultovej piesne tejto legendárnej skupiny Voda, čo má drží nad vodou: ´Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť´.

"Ešte v piatok podvečer som s ním telefonoval, takže som vedel, že je veľmi zle. Nebol to teda ´blesk z jasného neba´, ale aj tak som z toho hrozne smutný a rozčarovaný. Je to smutné a nespravodlivé, lebo to bol veľmi dobrý človek," povedal Ján Baláž. Títo dvaja úspešní muži sa poznali už od detstva.

Jožo Ráž a Jano Baláž Zdroj: MICHAL SMRCOK

"Spoznal som ho už predtým, keď sme spolu ešte nehrali. Prežil som s ním celý život, prežili sme toho strašne veľa, my sme žili spolu naplno desaťročia." Spolu s Vašom Patejdlom boli obaja členmi skvelej hudobnej rodiny. "Rodina je, žiaľ, teraz rozdelená. Jeden bude hore, my ešte tu, však nás počká," dodal pre TASR Ján Baláž.

Elán Zdroj: Archív

O jeho smrti informovali kolegovia z kapely

"S nekonečnou bolesťou a prázdnotou v našich srdciach vám oznamujeme, že dnes 19. augusta 2023 v nočných hodinách nás po krátkej a ťažkej chorobe navždy opustil mimoriadny a vzácny človek, náš celoživotný priateľ, výnimočný a geniálny hudobník a hudobný skladateľ megahitov svetovej úrovne, pán VAŠO PATEJDL. Vašo, ďakujeme Ti za všetko! Odpočívaj v pokoji, modlíme sa za Teba a drž nám tam hore miesto...," napísali jeho kolegovia na Facebooku.

"Prosíme verejnosť a žiadame médiá o rešpektovanie tejto ťažkej situácie a súkromia rodiny. O mieste a čase poslednej rozlúčky budeme informovať."

Podľa informácii PLUS 7 DNÍ mal Vašo Patejdl podľahnúť rakovine pankreasu.

Patejdl má z bývalého manželstva synov Vaša a Roba, do tretice sa stal otcom aj najmladšieho Benjamína z druhého manželstva. Hudobník bol totiž už 13 rokov šťastný po boku výrazne mladšej manželky Miluše (50), s ktorou mal spomínaného Benjamína (16), informuje PLUS JEDEN DEŇ. Rozviedol sa po 30 rokoch a našiel šťastie po boku novej ženy a syna, vďaka ktorému sa vrátil k rodičovským povinnostiam spred mnohých rokov, kedy riešil výchovu tínedžerov.

