Dnes už 82-ročná diva nikdy neprekročila tieň osudovej Angeliky. Tak trochu nespravodlivo sa stala obeťou jednej roly, pretože pred Angelikkou si sotva 25-ročná Michèle stihla zahrať v 26 filmoch známych režisérov.

Dá sa povedať, že Michèle sa do filmu pretancovala. Vedeli ste, že sa od detstva venovala baletu? Keď francúzsky režisér Maurice Chevalier natáčal v Nice a jedna z tanečníc ochorela, zastúpila ju 15-ročná Michèle, ktorá bola takpovediac po ruke. Dievča z bohatej lekárnickej rodiny v Nice sa najskôr presadila ako tanečnica v Paríži, no osudovým bolo jej stretnutie s režisérom Denisom de La Patelliér počas prázdnin v rodičovskej lekárni na Azúrovom pobreží. Ten ju okamžite obsadil do roly komornej Jeanne vo filme Pomsta z hrobu. Na prelome 50. a 60. rokov bola jednou z najobľúbenejších a najobsadzovanejších herečiek, bez ktorej sa nezaobišiel nóbl večierok.