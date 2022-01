Známa moderátorka sa vydávala veľmi skoro - už v 18 rokoch. Hoci sa manželstvo nakoniec skončilo rozvodom, zostali jej z neho milované dcéry - a jedna krajšia ako druhá! V tejto rodine sa dobré gény očividne dedia. Erika totiž nedávno zverejnila fotografiu, na ktorej je so svojou mamou. Hneď sa pri nej objavil komentár, že vyzerajú ako sestry.

Aj z oboch Erikiných dcér vyrástli nesmierne krásne ženy. Obe by sa pokojne uživili ako modelky, no na peknú tváričku sa ani jedna z nich nespolieha. Mladšia Alexandra študuje medicínu a ako Barkolová nedávno prezradila pre Plus 7 dní, staršia Patrícia žije v Toronte a pracuje v banke.

Ešte pred začiatkom nového roka sa Barkolová vydala dcéru navštíviť. Silvester tak oslávili všetky tri spoločne a pri tejto príležitosti zverejnila milé rodinné fotografie. Ďalší dôležitý deň - dcérine 25. narodeniny, už trávila na inej dovolenke, no aspoň zverejnila krásne vyznanie venované milovanej dcére.

