Kto by nepoznal hity ako Vráť mi tie hviezdy, Dievča z reklamy, Ten príbeh je preč, Sme také, aké sme či Za dverami mojej izby? Keď niekde zaznejú kultové pesničky 80. rokov z úst Beáty Dubasovej, pospevuje si ich azda každý. Rodáčka zo Stropkova je na hudobnej scéne už štyri dekády. Pred pár dňami oslávila okrúhlu 60-ku, o čom napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ.

Beáta Dubasová počas návštevy Telerána. Tipovali by ste, že oslávila 60-ku? Zdroj: tv markíza

Speváčka si nedávno zaspomínala aj na prvé zoznámenie s manželom Andrejom. Iskra medzi nimi totiž ani zďaleka neprebehla hneď. Trvalo až niekoľko rokov, kým si úplne padli do oka. „Môj manžel prišiel v 1987 ako pomocný technik do kapely. Niečo opravil, čo sme my nevedeli, bolo to v Zrkadlovom háji, v Petržalke. Ja som si potom napísala do môjho denníka – nový technik Andrašovan – celkom schopný! Nič som tým nemyslela, len to, že bol naozaj šikovný. Doteraz je šikovný a všetko opraví. Potom s nami jazdieval na koncerty, bola som sama žena medzi 12 chlapmi. Boli sme priatelia a zrazu to prerástlo v lásku, ale až o 2-3 roky. Zistila som, že si máme čo povedať a že sa dá na neho spoľahnúť,“ povedala speváčka, ktorá onedlho oslávi 32 rokov od sobáša.