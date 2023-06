Veľa hercov si prísne stráži svoje súkromie. Niekedy však urobia výnimku a porozprávajú aj také veci, pri ktorých publikum doslova „prestáva dýchať“. Väčšinou ide o témy, ktoré sú citlivé. A takou bola aj téma zdravia, respektívne choroby, ktorou si prešla úspešná a sympatická umelkyňa Kamila Magálová.

V minulosti v televíznej relácii Trinásta komnata priznala, že v čase, keď sa rozvádzala so svojím manželom Slavomírom, veľmi trpela jej psychika. A to si vybralo svoju daň v podobe fyzických ťažkostí. Po jednom predstavení ju musela odviezť kvôli obličkovým kameňom a následnému záchvatu sanitka, až skončila na JIS-ke, kde ležala v bolestiach a čakala na operáciu. Zrazu jej však prestal jej fungovať močový mechúr, skolabovala na otravu krvi a upadla do bezvedomia.

Tri dni ležala v kóme. Strach jej detí a ostatných blízkych bol obrovský. Och, strašné, keď si to človek iba predstaví, nieto ešte zažije… Našťastie, lekárom sa Kamilu Magálovú nakoniec podarilo dať dokopy a tým jej vlastnej zachrániť život. Vďakabohu! Verme, že bude ešte dlho pri sile. Kiež by takýto príbehov so šťastným koncom bolo viac!