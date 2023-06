Kedysi sa živila ako účtovníčka. Vedeli ste to? „Keďže mám vyštudovanú strednú ekonomickú školu, tak som chvíľu pôsobila aj v tomto odbore. Bolo to veľmi dávno v jednej súkromnej spoločnosti,“ hovorí Marianna. Keďže je však podnikavá žena, mala aj obdobie, keď zatúžila šéfovať si sama sebe a aj zarábať si sama na seba.

„Chvíľu som mala cestovnú kanceláriu spojenú s predajom suvenírov, hračiek, parfumov a potom som už len moderovala,“ spomína si tvár športového spravodajstva RTVS, ktorá vyštudovala odbor psychológia. Začať robiť psychologičku je už podľa nej vylúčené, pretože sa tomu nikdy v praxi nevenovala a dostať sa znova do toho by bolo pre ňu náročné. „Nie však nemožné. Akurát som už na to pohodlná,“ smeje sa. Na „zadné vrátka“ však pomýšľa. Uvedomuje si totiž, že v televízii nebude do svojho dôchodku.

„Veľmi si túžim otvoriť vlastné kvetinárstvo. Milujem kvety, výzdobu, aranžovanie. Toto by ma naozaj veľmi bavilo a napĺňalo,“ priznáva atraktívna moderátorka, ktorej sa plány a túžby určite podarí zmeniť na skutočnosť. A medzi tie kvety dokonale zapadne. Veď sama je pekná a aj žiari ako kvietok. Či vy máte iný názor?