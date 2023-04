Vek nerieši. Moderátor Andrej Bičan sa chce opäť oženiť a s mladou manželkou splodiť ďalšieho potomka. Chytá druhý dych alebo sa chce iba posunúť ďalej? „Svadba sa už plánuje,“ potvrdil pre PLUS 7 DNÍ moderátor a zabávač Andrej Bičan (48). Pred oltár konečne vezme dlhoročnú priateľku Michaelu (28), pred ktorou si už dávnejšie pokľakol. Po zásnubách sobášne dišputy ustali, ale len navonok.

„Veľa sa o tom rozprávame. Mali sme obdobia, keď sme dlho premýšľali najmä nad tým, ako by náš veľký deň mal vyzerať, no a čo všetko by sme tam chceli mať nielen pre seba, ale aj pre svadobných hostí. A prišli sme na to, že to asi nebude klasická slovenská svadba, ale že zdrhneme niekam na piesok, ako to už vo filmoch býva,“ doplnil ako romantik.

Na konkrétnej destinácii sa Andrej so snúbenicou Michaelou ešte nedohodli. Obaja milujú Chorvátsko, no svadobný deň si na Jadrane predstaviť nevedia. „Veľa času tam trávime na lodi, ale svadbu si predstavujeme na hravom mieste, kde nesmie chýbať piesok. Tak, aby sa v ňom dalo ležať a aby sme si z neho mohli postaviť zámok. To je pre nás veľmi dôležité. Asi to bude nejaký ostrov. Premýšľali sme, že Seychely by boli krásne,“ zasníval sa.

Andrej Bičan netají, že rozhodnutie zosobášiť sa v zahraničí s minimálnym počtom svadobných hostí ovplyvnili peniaze. „Nech som to rátal akokoľvek, svadba iba s hurkami na stole vychádza na päťtisíc eur. A keby mala byť bez huriek, ale s rezňami, tak je to osemtisíc eur. Takže sobáš u nás je ozaj drahý špás.“

Od klasickej slovenskej veselice odrádzajú dvakrát rozvedeného moderátora, ktorý má z predchádzajúcich vzťahov tri deti, aj ďalšie riziká. „Vo svoj veľký deň človek zistí, že druhý stolík sa háda s prvým a že na vlastnej svadbe musí riešiť kopu rodinných vzťahov. Nie je lepšie ležať tri týždne na pláži a v piesku len s najbližšími? Tak zoberieme len tých a pôjdeme niekam ďaleko. A tam nám niekde nejaký ázijský sobášiaci povie, že sme už manželia.“

Moderátor sa nielenže chystá opäť navliecť obrúčku na prst, ale trúfa si opäť kočíkovať. Tým, že by synovi Michalovi i dvom dcéram Anne a Nine doprial nevlastného súrodenca. „Mám mnoho kamarátov, ktorí sa aj po päťdesiatke stali otcami. Nevidím dôvod, prečo by som nemohol zapadnúť medzi ostatných priateľov a kamarátov. Navyše, ešte stále mám dva roky k dobru, keďže mám len štyridsať­osem,“ zasmial sa na záver.