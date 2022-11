Dramatický bude najmä november, je presvedčená speváčka a astrologička Marcela Laiferová. Predpovedala príchod pandémie a teraz upozorňuje, že svet čo nevidieť nebude taký, ako sme ho poznali, píše Plus 7 dní. Podľa speváčky a vášnivej astrologičky Marcely Laiferovej (77) sa počas nasledujúcich mesiacov radikálne zmení. Tvrdí, že nás čaká rok Marsu, teda boha vojny, a zásadný konflikt nastane na jeho sklonku. „Pred astrológiou mám veľkú úctu. Niekedy som z predpovedí prek­vapená, až sa toho sama bojím.

Oklamcakova party cesko-slovenskych levov v Bratislave Zdroj: Emil Vasko

Vidieť do budúcnosti vraj nie je nič zložité. „Len my si myslíme, že žijeme inak, ale žijeme stále v jednom a tom istom svete. Kto pozná históriu, vie, že mnohé bolo vymyslené už tritisíc rokov pred naším letopočtom, že všetko sa opakuje,“ vraví legendárna speváčka. Aby okno do budúcnosti otvorila ešte viac, pred vyše štyridsiatimi rokmi sa začala venovať astrológii. Prvé lekcie brala u herečky Vilmy Jamnickej (†101) a lepšiu učiteľku si priať nemohla. „Pravda je, že Vilma videla budúcnosť. Mnohí z nás by mohli potvrdiť, ako často sa splnilo to, čo povedala,“ hovorievali o mystickej umelkyni kolegovia z divadla.

