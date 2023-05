Sála počas finále praskala vo švíkoch. Po červenom koberci sa prešlo mnoho známych tvárí, píše Plus JEDEN DEŇ.

Nová kráľovná parketu Janka Kovalčíková. Zdroj: Emil Vaško

Keď krátko pred polnocou vyhlásili 3. miesto, na ktorom skončil Vratko Sirági, všetci čakali, kedy Viktor Vincze vykríkne meno víťaza. Rozhodovalo sa medzi Jankou Kovalčíkovou a Gabikou Marcinkovou. Tou šťastnejšou bola Janka s Vildom Šírom. Keď sa vypli kamery, víťazov obkľúčili ostatní súťažiaci šou a dvojica si strihla tanec na ich hymnu tejto série – taliansku pesničku Bella, Ciao.

Na živom prenose ale chýbal Kubánec Mario Cimarro. Vypadol po 6. kole a odvtedy sa na prenosoch, ako to býva zvykom, neukázal. Jeho vypadnutím sa skončila aj jeho púť v šou, a to doslova. Markíze dal košom aj na veľkom finále! „Mario odišiel za povinnosťami, je v Amerike. Bolo by to veľmi komplikované ho sem dotiahnuť na jeden večer, takže my ho týmto pozdravujeme. Svoju úlohu si splnil. Do tejto šou priniesol niečo nové, sme veľmi radi, že sme v súťaži mali takúto medzinárodnú star a kedykoľvek ho na Slovensku privítame aj v budúcnosti. V dokrútkach nebol preto, lebo je v Amerike. Točili sme ich na poslednú chvíľu, keďže do minulého týždňa sme nevedeli, kto bude vo finále. Preto sa v nich Mario menej objavoval. Netreba za tým hľadať nič iné,” povedal pre Plus JEDEN DEŇ režisér Pepe Majeský. Článok pokračuje na ďalšej strane.