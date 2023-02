Češka Hana Džurbanová sa zviditeľnila v roku 2020 v speváckej šou SuperStar. Vtedy len 15-ročná dievčina sa prebojovala medzi najlepších 18 spevákov. V šou pôsobila ako sivá myška, preto pred rokom spôsobilo rozruch zistenie, že čerstvo plnoletá slečna, sa dala na dráhu pornoherečky a hovorí si Rika Fane. Všeobecne známou sa v našich končinách stala vďaka kauze nevery MMA zápasníka Karlosa Vémolu. Ten totiž s mladučkou Rikou podvádzal dlhoročnú partnerku Lelu Ceterovú a počas štyri mesiace trvajúceho mileneckého pomeru, si dokonca matku svojich detí zobral za ženu. Vémola pomer zatĺkal a mladú pornoherečku nazval sfetovaným deckom, no Rikine dôkazy v podobe ich chatových konverzácií, či hlasových správ, boli nepopierateľné. Lela napriek tomu MMA zápasníka neopustila, a ten na oplátku sekal dobrotu a zahŕňal Instagram vyznaniami lásky svojej manželke.

Na akejsi vlne slávy sa ocitla mladá pornoherečka Rika, no netrvalo to dlho. Mladej pornoherečke začali ubúdať sledovatelia na instagrame a nakoniec o svoj profil aj prišla. Zdroj z pornopriemyslu dokonca pre české média prezradil, že svojej práci sa venuje menej a menej, o čom informoval aj portál Život.sk. Zato šťastie v láske jej predsa len praje a zakotvila v náručí pornoherca Stanelyho, ktorému sa v ich brandži mimoriadne darí. Rika ale nezúfa a tvrdí, že to najlepšie ju ešte len čaká. "Všetko chce čas a myslím si, že najväčší rozruch ešte len príde," odkázala záhadne a napriek upadajúcej popularite vyzerá byť spokojná minimálne v láske.