Veru poznajú jej fanúšikovia roky ako kučeravú červenovlásku, ktorá je verná svojmu imidžu. Z času na čas ale zaexperimentuje aj ona, no má to šťastie, že patrí k ženám, ktorým pristane naozaj všetko. Wisterová pred pár dňami zverejnila na instagrame záber s uhladeným účesom a musíme uznať, že vyzerá fantasticky! Ona sama sa ale s rovnejšími vlasmi stotožňuje ťažšie. "Cítim sa ako niekto iný, keď sa pozriem do zrkadla," prezradila dávnejšie s úsmevom. A ako sa páči Vera vám?