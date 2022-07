Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch je prehliadkou toho najlepšieho zo sveta filmu a šoubiznisu. Prominentní hostia predviedli naozaj štýlové outfity. No okrem toho došlo aj k nečakanému stretnutiu. Obľúbená a kráska, modelka Andrea Verešová (42), sa stretla so svojím ex partnerom Jaromírom Jágrom (50).