Spolu s klesajúcimi teplotami sa krásna modelka rada podelí o fotografie so svojimi módnymi nápadmi na zimné obdobie. Mnohé sú skutočne inšpiratívne a stoja za povšimnutie.

Majiteľka dokonalej figúry rada vystavuje na obdiv svoje nádherné krivky. A tak ani v zimnom období nechýbajú šteklivejšie zábery.

Andrea Verešová sa netají tým, že Dubaj je jej druhým domovom. Nielenže sem pravidelne cestuje kvôli pracovným aktivitám, je pre ňu aj skvelým miestom na relax a načerpanie energie. Veď čo môže byť príjemnejšie ako sa ísť v chladnom ročnom období na pár dní zahriať do slnečného letoviska s dokonalými plážami?

A práve v jej milovanej destinácii vznikol aj záber, ktorý vyráža dych. Andrea pózuje v snehobielych plavkách so striebornou trblietavou aplikáciou. Na tom by nebolo nič zvláštne, veď značnú časť jej fotografií tvoria práve zábery v bikinách. Tentokrát si však skutočne dala záležať aj na celkovej štylizácii záberu a na pomoc si prizvala rozkošný retro bicykel. Najmä páni by určite radi stretli takto nahodenú cyklistku! Foto nájdete v GALÉRII. Klikajte SEM!