Andrea Verešová (42) onedlho oslávi 43. narodeniny. Modelka je stále aktívna vo svojom fachu a to si vyžaduje aj správnu údržbu zovňajšku. Verešová je už dlhšie známa tým, že sa pravidelne zveruje do rúk estetickej kliniky, kde podstupuje rôzne vylepšenia, aby oddialila proces starnutia. Inak to nebolo ani nedávno, keď opäť zavítala na kliniku krásy, píše Plus JEDEN DEŇ.

„Patentovaná technológia fungujúca na báze intenzívneho, hlboko fokusovaného uktrazvuku, presne zacieleného do hĺbky až 4,5 mm pod pokožku. Po zákroku je okamžitý efekt spevnenia až 28 %. Po zákroku môžete normálne fungovať,“ zverila sa Verešová o tom, čo podstúpila.

Okrem tváre a dekoltu si však dala vyladiť aj zadné partie tela, odkiaľ sa tiež pochválila zábermi pre fanúšikov. Andrea mala na seba iba tangá, veľa nechýbalo a ukázala by viac, ako chcela...