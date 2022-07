Andrea Verešová je krásna a známa modelka. To, že predvádza rôzne oblečenie však rozhodne neznamená, že nevie, čo je to starostlivosť o domácnosť a rodinu. Práve naopak. Rovnako tak vie aj to, že dôležitý je tiež oddych. Preto sa brunetka vybrala na dovolenku.

Slovenka dlhodobo s rodinou žijúca za hranicami si to namierila na Seychelly. Miesto, o ktorom mnohí snívajú. A splnila si tým aj jeden zo svojich snov a túto dovolenku označila za jeden z najlepších výletov vôbec. "Máte aj vy nejaké cestovateľské sny? Nejaké prianie, kam by ste chceli ísť , niečo poznať alebo zažiť? Čo by to bolo?" opýtala sa Andrea fanúšikov v popise videa, ktoré pridala.

Jágr opustil aj sexi Slovenku Andreu Verešovú Zdroj: https://www.instagram.com/p/Ccu3EToLlxL/

Na videu je vidieť Andreu ako sa člnkuje v priesvitnom kajaku, čo je jedna z "atrakcií" na Seycheloch, ktoré nemožno opomenúť a rovnako, ako Verešová, si toto kajakovanie užila aj Youtuberka Lucypug. Ale späť k modelke, ktorá sa chcela pochváliť svojím zážitkom, no pozornému oku jej fanúšika neunikol podstatný detail. "To pádlo máš naopak," upozornil istý Jan. Pravdou je, že dvojnásobná mama mala pádlo naozaj naopak, no toto člnkovanie nie je záležitosť na dlhú trať. Ide len o vychutnanie si krásnej prírody a prítomného okamihu, čo svoj účel splnilo.