Jedna z našich najkrajších missiek Andrea Verešová zaujala svojou krásou celé Slovensko už v roku 1999. Vyhrala vtedy súťaž krásy a odvtedy na ňu svet šoubiznisu nezabudol, práve naopak, dodnes patrí medzi najväčšie hviezdy. Kde sa objaví, tam spôsobí rozruch, a to nielen u nás, ale aj v Česku. Dnes má 43 rokov a vyzerá lepšie než kedykoľvek predtým. Pýši sa nielen dokonalým zovňajškom, ale aj dokonalou rodinkou. Po dlhšom čase ukázala na Instagrame aj svoje dve deti.

S manželom Danielom Volopichom má dcéru Vanessu a syna Daniela Tobiáša. Na svojej sociálnej sieti zverejnila niekoľko záberov v nádherných ružových šatách a na poslednej fotke sa pochválila aj rodinkou. To by nebola Andrea, keby neukázala aj niečo jemne pikantné, tentoraz jej spod šiat vykúkali bradavky. Do očí, hoci ich má krásne, sa jej zaručene nikto nepozeral... FOTO tu >>>

"Čas je jediná vec, ktorú nemôžete vrátiť. Strávte ho rozumne a vážte si chvíle, ktoré máte," napísala Andrea k rodinným záberom. Jej extravagantné šaty viac odhaľovali, než zakrývali. Fanúšikom ale neunikol ani pohľad na jej deti. 16-ročná dcéra Vanessa je maminou vernou kópiou. Tentoraz ale viac než krásna dcéra zaujal pozornosť ľudí jej syn Daniel Tobiáš, píše koktejl.sk. "Syn je úplný model," odkázala Verešovej fanúšička.

"Andrea, zase nádherná a aj deti sú po tebe krásne," pridala sa ďalšia. "Nádherná rodinka, krásne detičky," znel jeden z mnohých pochvalných komentárov.