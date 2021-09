Ak ste svadobnú šou sledovali, iste si pamätáte na zdrvujúce slová Veronikinho televízneho manžela na jej adresu: „Si pekná, ale to, čo vyžaruješ voči mne... ja ťa nedokážem obdivovať. Nedokážem obdivovať, čo robíš. A nedokážem sa pohnúť ďalej. Ty sedíš na gauči, pustíš si telku a zapneš telenovely. Mne sa to neskutočne hnusí! Ja keď vidím, že si žena sadne na gauč a pustí si telenovelu, mne sa to hnusí! Ja sa na to nemôžem pozerať. Prirodzene necítim voči tebe obdiv,” šplechol jej do tváre.

Veronika ostala ako obarená. ,,On musí byť veľmi nešťastný a nespokojný sám so sebou, ak toto dokáže vysloviť na ženu,” povedala so slzami v očiach.

Veronika si od Adama vypočula hrozné slová. Zdroj: tv markíza

Kým Adam Veroniku nedokáže obdivovať, tisícky Slovákov áno. Na Instagrame má aj vďaka účinkovaniu v spomínanom experimente okolo 40 tisíc sledovateľov. Práve s nimi v nedávnom statuse zdieľala svoj názor na instagramové filtre či zárobky na sociálnych sieťach.