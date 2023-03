Hoci Vica Kerekes identitu svojej lásky tají, priznáva, že prežíva krásne životné odbobie. "Keď sme spolu, hodiny sa rozprávame, debatujeme. Ale aj radi mlčíme. Nepotrebujeme nič extra. Nechodíme do spoločnosti, máme svoje obľúbené miesta, milujeme jedlo a byť len tak spolu a rozprávať sa. A toto nás napĺňa," prezradila herečka pre časopis Život.

Napriek tomu, že Vica si prešla ťažkým rozvodom, na lásku, ani na manželstvo nezanevrela. "Dnes je úžasné, keď sa človek vie tomu druhému odovzdať. Ale to je vo všetkom. Mám pocit, že sme oveľa povrchnejší. Ak je vo vzťahu nejaký problém, povieme: Dobre. Namiesto toho, aby sme ten problém riešili. Mne sa páči odovzdanie sa tomu druhému. Presne, že nosíte ten prsteň a ste mužova manželka. Je krásne vytvoriť rodinu a v tom vidím zmysel," povedala a zároveň prezradila, či si vie predstaviť, že sa jedného dňa stane mamou. "Jasné. Keď sa stanem mamou, asi dokážem viac o deťoch hovoriť, teraz by to asi boli skôr povrchné veci".