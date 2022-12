Stále je neskutočne sexi! Victoria Beckham (48) tajne nakrútila svojho manžela, ktorý si nič netušiac vychutnával kávičku a pospevoval si pritom slávny vianočný hit Mariah Carey "All I want for Christmas is you". David (47) si zrazu všimol, že sa na ňom manželka potichu zabáva, ale zobral to s humorom - a počkajte si na ten koniec, odpadnete! VIDEO nájdete na ďalšej strane článku.

Manželom to aj po rokoch spolu perfektne klape, vedia sa spolu zasmiať a - pozrite si vo videu, ako sa David na svoju ženu pozrel. Stále ju miluje, je to jasné! Článok pokračuje na ďalšej strane.