Aký máte vzťah s mamou?

Úžasný. Keď mi v niečom dohovorí, rešpektujem ju, zároveň mám pocit, že sme najlepšie kamarátky. Všetko si hovoríme – keď sa potrebujem posťažovať, keď sa ona potrebuje posťažovať. Viem jej dohovoriť, keď si myslím, že niečo by mala robiť inak, a funguje to aj naopak. (Úsmev.)

Zmenil sa, odkedy ste mama?

Utužil sa. Mnohé veci, ktoré som predtým nechápala a brala som ich, že je príliš prísna, príliš sa o nás bojí, som teraz pochopila. Vzťah sa zlepšil, prehĺbil a som za to veľmi vďačná. Viem, že nie je úplne samozrejmé takto si s mamou rozumieť.

Ako zmenilo materstvo váš život?

Otočilo ho o 180 stupňov. Keď sa dieťa narodí, akákoľvek sebeckosť ide prirodzene bokom, ale matky by nemali zabúdať na seba, lebo spokojná mamička znamená spokojné bábo. Keď som bola z niečoho nervózna alebo smutná, malý bol viac plačlivý. Prvé, na čo myslím, keď otvorím oči, je, že ho konečne uvidím. Večer, keď ho uložím, som celá šťastná, že je päť minút ticho, no potom si poviem, nech už sa zobudí, lebo ráno je taký milený. (Smiech.) Aktuálne je pre mňa najväčšia výhra, keď môžeme ísť spolu na ihrisko. Bežné veci, ako kúpiť si oblečenie, mi už neprinášajú žiadnu radosť. Naše osobné potreby idú trochu do úzadia, ale myslím si, že popri tom všetkom, čo musí mamička zvládať, si zaslúži čas pre seba.

Čo je na materstve najťažšie?

Na začiatku bolo najťažšie všetko zladiť. Som veľká perfekcionistka. Vždy som mala všetko na hodinu presne naplánované. Prišlo bábo a nevedela som, kedy bude spať, papať, kakať. Zrazu som mala v živote totálny chaos, ktorý trval asi tri mesiace. Potom sme sa zosúladili. Aktuálne je najťažšie udržať jeho pozornosť. Miško je veľmi živý a všetko chce hneď. A neviem mu vysvetliť, že si to žiada trošku trpezlivosti. Zároveň on učí tej trpezlivosti mňa.