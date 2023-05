Marcela Dolniaková očarila nielen pohľadného podnikateľa Tomáša, ale aj divákov. Do vily prišla ako najväčšia šelma, avšak po pár epizódach vysvitlo, že zdanie môže klamať…A tak to aj bolo v tomto prípade. Marcela nie je len sexi zovňajšok, ale je to citlivá a inteligentná žena, ktorá vie celým srdcom milovať. A svoje city neskrývala, práve naopak, dokonca pri vypadnutí si s Tomášom poplakali a to poriadne dlho a intenzívne…

Marcela Dolniaková. Zdroj: instagram.com/dolniackam/, TV MARKIZA

Bolo vidieť, že Tomáš sa s Marcelou lúči veľmi ťažko, ako ale sám povedal, hľadá niečo vážne- partnerku na celý život a v Marcele ju, bohužiaľ, vôbec nevidel…Marcela má na svojom instagrame už poriadnu základňu fanúšikov a rozhodla sa, že sledovateľom predstaví svoju najmilovanejšiu osobu- mamu. A skoro sme odpadli. Veď jej mama je hotová bohyňa! Aha na ňu V GALÉRII TU.