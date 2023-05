Povedali by ste na herca Juraj Loja, že ho príroda obdarila len 176 centimetrami? Na televíznej obrazovke totiž vyzerá urastenejšie. To mu však nechýba k podávaniu úchvatných hereckých výkonov a o obľubu zo strany jeho ženského publika nemá tiež núdzu. Herec sa na margo svojej výšky kedysi dal počuť, že je s ňou spokojný, veď sa predsa hovorí, že do­brého veľa nebýva. Hlavné je podľa neho to, čo nosí človek v sebe, ako sa má rád a výška v tom prípade nie je podstatná. O najnižších umelcoch v slovenskom šoubiznise naísal aj portál Žena.sk.

Zdroj: https://www.instagram.com/p/CmEHqBfDULC/

Spevák Martin Harich patrí medzi mladých mužov, ktorých príroda neobdarila príliš vysokým vzrastom, keďže má len 170 centimetrov. Talent zdedil Martin po svojom otcovi, ktorý je tiež hudobník. Harich sa okrem spevu venuje aj hre na gitaru a bicie.

Zdroj: Robo Homola

Televízna obrazovka skresľuje a aj preto sa vám môže zdať, že herec Braňo Bystriansky je vyšší, ako v skutočnosti je. Príroda mu však v skutočnosti dopriala dorásť len do výšky 170 centimetrov, to mu však neprekáža v práci, ani v bežnom živote. Kedysi však priznal, že 10 centimetrov navyše by mu určite pomohlo, najmä keď opravuje luster alebo vymieňa žiarovku.

Zdroj: Julius Dubravay

Slovenský divadelný, filmový a dabingový herec Juraj Kemka meria 175 centimetrov. Nezaraďuje sa síce medzi najnižších mužov slovenského šoubiznisu, no podľa vlastných slov je so svojou výškou spokojný.

Zdroj: Michal Šebeňa

S rovnakou výškou, ako má Juraj Kemka, sa musel zmieriť aj herec Ľuboš Kostelný. Jeho 175 centimetrov však pre neho nie je žiadnou prekážkou. A čo si myslí? Vraj každý chce, čo nemá a priznáva, že niekedy vie byť mrzutý, lebo má len 175 centimetrov a nie o 20 viac. Podľa neho to majú totiž vyšší ľudia v živote ľahšie. Napriek tomu nestráca optimizmus, lebo predsa len o pár centimetrov „predbehol“ svojho otca. Ten dorástol len do 171 centimetrov.