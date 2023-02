Vilo Rozboril už nejaký ten rôčik tvorí pár s lekárkou Sandrou, ktorá okrem iného vyvinula aj vlastný rad kozmetiky. Dvojica sa zosobášila v júni 2017 a tak tento rok oslávia už šieste výročie svadby. Vilo so Sandrou nemajú spoločných potomkov, no o to viac lásky odovzdávajú nemým štvornohým stvoreniam, ktoré obaja zbožňujú.

Vilo Rozboril a jeho manželka Sandra oslávia v lete šieste výročie svadby. Zdroj: https://www.instagram.com/p/BV4pzeVjg1F/

Veď aj ich dom má otvorenú náruč pre chlpáčov. Aj na jar v roku 2020 si vzali z útulku rozkošné malé psíča, ktoré dostalo meno Lili. Bohužiaľ, psík už s nimi nie je. V decembri 2021 totiž o ňu prišli, keď sa na pešej zóne stretla s cyklistom a ten jej zlomil väz. Po Lilke ostalo prázdne miesto, no v ich srdciach bude navždy.