Adela a Viktor Vinczeovci sa na konci minulého roka stali rodičmi, pričom dieťa vstúpilo do ich života cestou adopcie. Napriek tomu, že na adopčnom zozname boli už dlhšiu dobu, táto radostná novina ich naozaj prekvapila. Dnes sú už hrdými rodičmi, pričom svoju novú životnú úlohu zvládajú bravúrne, píše Wanda.

Ako Adela už v minulosti v rozhovore pre magazín Evita prezradila, ona už raz tehotná bola, no tento pokus skončil potratom. „Môj gynekológ mi povedal, že už je najvyšší čas na deti. Je zvláštne, že som začala riešiť deti až vtedy, keď mi to povedal lekár. Dieťaťom vo svojom živote som sa teda začala zaoberať nie z úprimnej túžby, ale z paniky. Prečo? Lebo by sa malo. Vtedy som aj pomerne rýchlo otehotnela, no aj rýchlo potratila," zaspomínala si vtedy moderátorka na túto smutnú udalosť v jej živote.

Finále tanečnej súťaže "Let's Dance 2023" v Bratislave. Na snímke Adela Vinczeová a Viktor Vincze. Zdroj: EMIL VAŠKO

Neskôr, keď prišla zarážajúca správa o tom, že jej manžel Viktor Vincze bojuje s neplodnosťou, sa ich šance na to mať vlastné dieťa výrazne zmenšili. Obľúbený moderátor televíznych novín sa však nebojí o tejto téme rozprávať aj verejne, čo dokázal aj v podcaste Do hĺbky. V tomto rozhovore sa podelil o chvíle, keď sa dozvedel pravdu o svojej neplodnosti a možnosti mať dieťa.