Adela Vinczeová prijala pozvanie do relácie Na gauči, kde diskutovala aj o témach rodičovstva, píše Plus JEDEN DEŇ. S moderátorkou Petrou sa zhodli v myšlienke výchove detí v spojení s tradíciou Vianoc. „Niektoré veci v našej spoločnosti sú také opeknené tradíciami a zvyklosťami, že ak má niekto k tejto veci iný postoj, je to trestuhodné,“ načala tému Adela a pokračovala.

„Vôbec sa nechytám za hlavu, keď niekto svojim deťom hovorí, že Ježiško nosí darčeky, rozumiem tomu, ale pre mňa je to veľmi zvláštne, pretože moji rodičia mi v detstve nehovorili, že Ježiško nosí darčeky – a bola som s tým úplne okej.

Adela a Viktor si užívajú rodičovské povinnosti. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CpQpyNELqUG/

My sme si hovorili, že si darčeky dávame navzájom, lebo sa máme radi. Vianočnú mágiu sme zachovávali len v tom, že sa darčeky schovali a večer sa zázračne objavili pod stromčekom,“ dodala s tým, že zrejme ani ona nebude svojmu dieťaťu vštepovať túto tradíciu. Mnoho rodičov ju však za to určite skritizuje.