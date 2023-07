Adela a Viktor Vinczeovci celému Slovensku prezradili, že majú doma synčeka.

„Áno, je to chlapec. Je nám jasné, že už aj širšie okolie to zachytilo,“ potvrdila pre PLUS JEDEN DEŇ Adela. A aké je to dieťatko? „Je veľmi živý, takže máme o aktivitu a zábavu postarané,“ prezradila moderátorka. „Je zaujímavé pozorovať aj reakcie okolia. Ľudia sa zväčša zhodnú v tom, že je naozaj rozdiel mať dievčatko a chlapca,“ dodala.

Vinczeovci si užívajú svoje prvé leto ako rodina. Ďalšie podrobnosti o dieťati prezradiť nemôžu, pretože adopčný proces je zdĺhavý a komplikovaný. Súkromie dieťatka je prvoradé a to si manželia veľmi dobre uvedomujú.

Finále tanečnej súťaže "Let's Dance 2023" v Bratislave. Na snímke Adela Vinczeová a Viktor Vincze. Zdroj: EMIL VAŠKO

Viktor pre markiza.sk tiež potvrdil, že sa tešia z chlapca. „Keďže sa s malým nijako neskrývame a bežne navštevujeme všetky miesta, kde chodia aj ostatné deti a rodičia, nemá už zmysel jeho pohlavie tajiť.“ Rodinka má už prvú dovolenku na Slovensku za sebou. Viktor prezradil, čo ešte v lete plánujú.

„Máme za sebou rodinnú mini dovolenku na Horehroní aj so zvyškom rodiny a aktuálne sa v trojici chystáme k nám do tábora Detský Babylon, kde s Adelkou robíme dlhé roky vedúcich. Sami sme zvedaví, ako zvládneme kolektív 170 detí,“ dodal pre markiza.sk hrdý Viktor.

O ich adopcii sa teda doteraz už napísalo skutočne veľa, píše PLUS JEDEN DEŇ. Aké boli však ich prvotné kritériá pre výber dieťatka? ,,Keď sme si ho zobrali domov, malo pár mesiacov, čiže pár mesačné bábo, ale nebola to tá ,,úvodná zeleninka", že ani obraz ani zvuk, ale už tam bola nejaká humanoidná komunikácia. A áno, pred adopciou si môžeš stanoviť nejaké kritériá. Je to tak, že si môžeš určiť, či chceš dievča, chlapca, niekto si určí, že nechce napríklad rómske dieťa, a to ti veľmi zmení poradovník. My sme si však neurčili žiadne kritérium, iba nejaký vek sme si dali, že do dvoch rokov, už si presne nepamätám," priznala najnovšie Adela v podcaste s názvom Snami.

,,My sme si teda neurčili okrem toho nič, ani rasu. Niektorí ľudia totiž chcú, aby sa to dieťa na nich čo najviac podobalo, ako keby nechcú, aby bolo jednoznačne vidieť, že je adoptované. S týmto sme ale my nemali žiadny problém a tým pádom ťa to v tom poradovníku môže niekde prehodiť. Čiže keď ty si zrazu určíš, že chceš len modrooké dievčatko, no tak možno budeš v Bratislave čakať 12 rokov," pokračovala Adela. ,,My sme sa pre adopciu rozhodli preto, lebo však Viktor riešil tú tému spermií už dávnejšie. Možno keby som bola ja mladšia, tak to možno aj zafunguje. Čiže kombinácia môj vek a tá jeho kondícia... Tak to úplne nešlo a zhodli sme sa, že to umelé oplodnenie tak úplne necítime...," dodala.