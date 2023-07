Adela a Viktor Vinczeovci celému Slovensku prezradili, že majú doma synčeka.

„Áno, je to chlapec. Je nám jasné, že už aj širšie okolie to zachytilo,“ potvrdila pre PLUS JEDEN DEŇ Adela. A aké je to dieťatko? „Je veľmi živý, takže máme o aktivitu a zábavu postarané,“ prezradila moderátorka. „Je zaujímavé pozorovať aj reakcie okolia. Ľudia sa zväčša zhodnú v tom, že je naozaj rozdiel mať dievčatko a chlapca,“ dodala.

Vinczeovci si užívajú svoje prvé leto ako rodina. Ďalšie podrobnosti o dieťati prezradiť nemôžu, pretože adopčný proces je zdĺhavý a komplikovaný. Súkromie dieťatka je prvoradé a to si manželia veľmi dobre uvedomujú.

Finále tanečnej súťaže "Let's Dance 2023" v Bratislave. Na snímke Adela Vinczeová a Viktor Vincze. Zdroj: EMIL VAŠKO

Viktor pre markiza.sk tiež potvrdil, že sa tešia z chlapca. „Keďže sa s malým nijako neskrývame a bežne navštevujeme všetky miesta, kde chodia aj ostatné deti a rodičia, nemá už zmysel jeho pohlavie tajiť.“ Rodinka má už prvú dovolenku na Slovensku za sebou. Viktor prezradil, čo ešte v lete plánujú.

„Máme za sebou rodinnú mini dovolenku na Horehroní aj so zvyškom rodiny a aktuálne sa v trojici chystáme k nám do tábora Detský Babylon, kde s Adelkou robíme dlhé roky vedúcich. Sami sme zvedaví, ako zvládneme kolektív 170 detí,“ dodal pre markiza.sk hrdý Viktor.