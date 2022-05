Manželom Vinczeovcom to spolu nesmierne pristane. Viktor (31) s Adelou (41) si opäť urobili selfie pred zrkadlom. Obaja boli vyobliekaní a vychystaní na ôsme kolo tanečnej šou Let´s Dance. Viktor je v nej moderátorom a Adela sa ujala úlohy jednej z porotkýň.

Viktor Vincze a Adela Vinczeová Zdroj: EMIL VAŠKO

Opäť bola nádherne vyobliekaná, v trblietavých dlhých šatách jej to veľmi pristalo. Úžasné náušnice perfektne dotvárali jej celkový look, vyzerala ako taká bábika! Viktorovi to seklo v tmavomodrom obleku.

Manželia ako zo žurnálu! Ich selfie na Instagrame nazbierala tisícky srdiečok a desiatky komentárov. "Adelka je bohyňa, žena snov," napísali fanúšikovia. "Adela je wau, nádherná.👏👏👏❤️ Fakt krása..." Čo na ňu poviete? Pristane jej to stále viac a viac!

FOTO manželov Vinczeovcov nájdete v galérii.

Prečítajte si aj: