Adela Vinczeová (42) s manželom Viktorom (32) postavili svojich blízkych pred hotovú vec, píše Šarm. Po mesiacoch mlčanlivosti, ktorou sú manželia zaviazaní v rámci adopčného procesu, sa manželom Vinczeovcom predsa len sčasti rozviazal jazyk.

Denníku Plus jeden deň prezradili pohlavie dieťaťa, ktoré do ich domácnosti prišlo dva týždne pred vlaňajšími Vianocami. „Áno, je to chlapec. Je nám jasné, že už aj širšie okolie to zachytilo,“ priznala moderátorka, ktorej sa s príchodom nového člena rodiny zmenil život. >>>