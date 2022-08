Ján Koleník sa stal víťazom tohtoročnej tanečnej relácie Let’s Dance a počas natáčania si svojou srdečnosťou a šarmom získal naše srdcia. Známy herec má hneď niekoľko talentov, okrem toho, že mu to ide perfektne pred kamerami, je aj vynikajúci tanečník, ktorý sa môže svojími tanečnými pohybmi rovnať aj profesionálnym tanečníkom. A to najlepšie na koniec, je to sexsymbol a svojím telom nám vyráža dych!

Momentálne sa nachádza na dovolenke pri mori, odkiaľ stihol pridať už dva zábery. Na jednom pôsobí ako tajomný muž, na druhom ako grécky boh. Tieto fotografie majú ale niečo spoločné, na obidvoch je vidno jeho extrémne vypracované telo, z ktorého vám padne sánka. Tie svaly, to telo?! Wow, nehovorí sa mu predsalen tak, že je to sexsymbol!

