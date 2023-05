V obľúbenom seriáli Dunaj, k vašim službám, hrá malú dcérku Ireny Bočkay Thalia Král. A neuveríte, čo povedala na Tomáša Maštalíra!

Thalia Král hrá okrem Dunaja aj v muzikáli v nitrianskom divadle. A práve tam ju stretla markizácka Smotánka, píše Plus JEDEN DEŇ. Ako si na pľaci rozumie so svojou seriálovou babičkou Zdenou Studenkovou?

,,To je jedna úžasná pani herečka. Ja som ju pozdravila Ahoj! A mamina, že nie, to je pani Zdenka. A Zdenka že: ,,Ale veď my sme si už potykali!” prezradilo talentované dievčatko. ,,No, už sme veľké kamošky,” pokračovala.

S kým ďalším je ešte kamoška? >>>