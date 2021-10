Dominika porodila v máji a odvtedy je na materskej dovolenke. S Danielom Fischerom sa už v roli ocka a mamičky stihli trocha udomácniť, aj keď samozrejme prebdené noci aj na nich nechávajú svoju stopu. Nedostatok spánku je asi tá najväčšia výzva pri starostlivosti o drobného človiečika. Nedávno ale Dominika na svojom Instagrame zverejnila spoveď o tom, ako naozaj zvláda materskú.

Dominika Kavaschová s priateľom Danom Fischerom Zdroj: instagram.com/@donda_kawa

"Už vyše 200 nocí nespím...táto bola zas ..”coškaj užasne”… Asi sa dnes uzavriem do seba , budem sa nezmyselne ľutovať a aj revať od únavy. Nerobím to často, ale aby ste vedeli áno… aj ja mam niekedy náladu pod psa. Je to čisto z únavy. Som šťastná, že ju máme, že je aká je, že toto je len obdobie a v budúcnosti si pospím viac. Minimálne keď už bude mat 16-násť budem spať od piatej do ôsmej, keď sa vráti z diskotéky, na ktorú som jej zakázala ísť, ale aj tak nejak ušla, keď sme zaspali.. Príde celá zafajčená a bude sa tváriť, že pila len kofolu," začala Dominika s tým, že má pocit, že dvesto dní ťahá 17 hodinovky.

