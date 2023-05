Lucie Bílá je povestná čiernymi outfitmi, aj sama priznáva, že vždy mala šatník úplne celý čierny. Na koncertoch s Arakainom bola vždy v čiernej, v kostoloch zase v dlhých šatách. Teraz však u nej došlo k zásadnej zmene. Lucie priznáva, že teraz žije jedno zo svojich najšťastnejších období, a to sa premietlo aj do jej vizáže. Samozrejme, môže za to vzťah s jej partnerom Radkom Filipim. Lucie má konečne po boku muža, s ktorým si rozumie a o ktorého sa môže oprieť. A keďže má Lucie teraz krásne obdobie, odrazilo sa to aj na jej oblečení, o čom napísal aj časopis Šarm.

Keďže Lucie Bílá má momentálne krásne, až rozprávkové obdobie, stavila oveľa viac na svetlé farby, nevyhýba sa ani tým pestrejším či pastelovým. Jej obľúbenou kombináciou v súčasnosti sú vysoké čižmy a k nim mini. Lucie dokonca prezradila, že spolupracuje s návrhárom prezidentky Zuzany Čaputovej Borisom Hanečkom a nielen s ním. Zo Slovenska za ňou chodieva aj štylistka Sandra Žigová, ktorá sa okrem iného starala aj o styling prezidentky Čaputovej.