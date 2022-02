Česká herečka narodená v Bojniciach nám utkvela v pamäti najmä ako čertík z rozprávky Princezná ze mlejna. Už vtedy bola poriadny živel! Hoci jej do 60-tky chýbajú už len dva roky, stále sa udržiava v top forme. Má rada turistiku a túto zimu sa po rokoch postavila aj na lyže. Nabrala na to odvahu, hoci zažila v minulosti nepríjemný pád. Okrem toho ju v kondícii udržiavajú aj detičky z charitatívnej organizácie La Sophia, ktorej je prezidentkou. Pravidelne pre ne organizuje letné kempy, kde s nimi cvičí.

Zaužívaným prestavám o ženách v strednom veku nezodpovedá ani energiou, ani výzorom. Nedávno zverejnila fotografiu, na ktorej má 53 rokov a všetkým okamžite padla sánka. Napísala k nej takýto komentár: "Spomienka na mojich 53 rokov. Je to len na nás, či podľahneme teóriám o čase. Môžeme ho prijať a užívať si tak, ako chceme my. Spomienky sú to, čo nám nikto nevezme. Je to len o nás," napísala. Súhlasíte?

