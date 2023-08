Celé leto koncertoval, tešil sa na vianočné turné i ďalšie vystúpenia. No osud to zariadil inak. Do života Vaša Patejdla († 68) vstúpila ako blesk z jasného neba zákerná choroba, ktorá mala extrémne rýchly priebeh, píše PLUS JEDEN DEŇ. Autor nesmrteľných hitov zomrel, a to len 14 dní potom, čo sa od lekárov dozvedel krutú správu.

Správe, že Vašo Patejdl zomrel, v tej chvíli neveril asi nikto. Prvotné informácie hovorili, že podľahol rakovine pankreasu, neskôr sa zase objavili správy, že príčinou bola rakovina pečene. „Ešte nie je oficiálna správa o príčine úmrtia, takže nebudem o tom špekulovať. Nie som lekár a ani som nevidel žiadny jeho zdravotný záznam, zbytočne by sme nad tým špekulovali,” povedal pre PLUS JEDEN DEŇ v pondelok Baláž. >>>