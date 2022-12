Laura Chrebetová a Martin Kulhánek vyhrali prvý Love Island, sú zasnúbení a nedávno si kúpili spoločný dom, píše Báječná žena.

Sťahovať sa ešte nebudú, lebo dom, ktorý kúpili zatiaľ nie je dokončený. Stane sa tak ale už onedlho. Preto sa pustili do prác a so svojimi fanúšikmi všetko zdieľajú. Domček bude na Slovensku v menšej obci blízko lesa. Avšak hypermoderný a krásny.

Laura zverejnila vizualizáciu ich budúcej obývačky a bude to krásne luxusné a tmavé kráľovstvo. Rozhodovali sa ešte medzi bielymi a čiernymi prvkami, vyzerá to tak, že vyhrala čierna. Na prvý pohľad možno temné, ale veľmi elegantné. Čo na to hovoríte vy?

FOTO nájdete v galérii.

