Speváčka Monika Bagárová (29) toto leto nevyrazila do zahraničia, strávila ho v pokoji doma. "Nám to stačilo doma pri bazéne. My sa chystáme zase až v zime," povedala pre Super.cz. Monika prežíva šťastné obdobie, vo vzťahu s podnikateľom Leonardom jej to klape. "Je to láska," vyznala sa zo svojich pocitov. Spoločné bývanie ale ešte stále nezrealizovali.

Bagarová si dala postaviť bazén na mieru pred troma mesiacmi. Dcéru Rumiu v ňom už učila plávať. Zdroj: INSTAGRAM/BAGAROVAMONIKA

Zatiaľ čo Monika žije v domčeku v Brne, on má zázemie v Karlových Varoch, kde podniká. "Stále to riešime. Chceme, aby to bolo dobré rozhodnutie, aby sme mali nadhľad, ktorý máme v našom vzťahu od samého začiatku. Nedokážem povedať, ako to dopadne. Ale náš spoločný čas je pre nás veľmi cenný, dokážeme si ho užiť. Vidíme sa dvakrát týždenne, čo mi príde s tým pracovným vyťažením skvelé,“ myslí si Monika.

Článok pokračuje na ďalšej strane. >>>